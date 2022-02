Baugebiet Wuttigmühle: 11 neue Parzellen in Marktredwitz

Die Nachfrage nach Baugrund ist ungebrochen, das zeigen die vielen Baugebiete die aktuell in der Euroherz-Region entstehen. Ein neues gibt es bald auch in Marktredwitz. Für das Baugebiet Wuttigmühle lässt die Stadt das Gebäude in der Friedenfelser Straße 19 abreißen. Projektleiter Alexander Rieß zum neuen Baugrund:

Das Gebäude soll bis Ende Februar abgerissen sein. Die Kosten für den Abbruch schätzt Alexander Rieß auf 85 bis 100-tausend Euro. Im Anschluss sollen die Erschließungsarbeiten für Wasser, Abwasser und Gas beginnen.