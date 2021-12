Baugebiet Mechlenreuth Nord II: Erschließung hoffentlich im nächsten Jahr

In Münchberg gibt es bald Platz für neue Ein- und Mehrfamilienhäuser, genauso wie für Tiny Häuser. Die Stadt ist beim Neubaugebiet „Mechlenreuth Nord II“ einen Schritt weiter gekommen. Der Bauausschuss hat sich in seiner gestrigen Sitzung mit den Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung beschäftigt. Bürgermeister Christian Zuber:

In der morgigen (DO) Sitzung kann der Stadtrat in Münchberg daher den entsprechenden Satzungsbeschluss treffen. Die Stadt kann somit in die weitere Planung einsteigen. Bürgermeister Christian Zuber hofft, dass die Erschließung des Neubaugebiets im kommenden Jahr starten kann.