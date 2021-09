Baugebiet Loh: Bauausschuss in Oberkotzau genehmigt Bebauungsplan

Wenn etwas Neues gebaut wird, gibt es oft erstmal Widerstand. Vor allem wenn es sich um ein Wohngebiet handelt. So auch in Oberkotzau auf dem Areal einer ehemaligen Gärtnerei. Im Baugebiet Loh soll eine neue Wohnanlage mit 37 Wohnungen entstehen. Anwohner hatten schriftlich Widerspruch dagegen eingelegt. Die Kritik: Das Projekt sei zu überdimensioniert und passe nicht in das Viertel. In der jüngsten Sitzung hat der Bauausschuss die Änderung des Bebauungsplans jetzt trotzdem so passieren lassen. Der Ausschuss befürwortet das Projekt trotz der Kritik, weil es dringend benötigten Wohnraum schaffe und den Ort belebe.