Bauernproteste: Ministerin Julia Klöckner kommt in die Region

Überall in Deutschland sind in den vergangenen Monaten Landwirte mit ihren Traktoren unterwegs gewesen und haben gegen das Agrarpaket der Bundesregierung demonstriert. Ihr Wunsch: Die Politik soll endlich mit ihnen ins Gespräch kommen und auf ihre Situation eingehen. Heute kommen sie diesem Ziel zumindest ein Stückchen näher. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat zugesagt in die Region zu kommen. Bei der Fima dennree in Töpen will sie sich am Abend anschauen, wie der Biogroßhändler vor Ort arbeitet. Um 19 Uhr geht es dann im Rathaus weiter mit einem Gespräch über die Zukunft Landwirtschaft und ländlicher Raum. Zeitgleich plant auch wieder die Initiative Land schafft Verbindung eine Kundgebung.