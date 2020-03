Bauernmarkt Plauen: In diesem Jahr verkleinert

Der Hofer Bauernball fällt aus. Der Europäische Bauernmarkt in Plauen findet aber statt – allerdings in verkleinerter Form. Das haben der Vogtlandkreis und die Veranstalter beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Die Eröffnungsveranstaltung entfällt demnach; genauso wie die kulturelle Begleitung während der Markttage. Der Landkreis hat Vorbereitungen getroffen, so Landrat Rolf Keil:

Er eröffnet den Markt unter dem Motto Das Vogtland grüßt heute (07.03) Mittag. Am Nachmittag kommt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vorbei. Er ist Schirmherr des Marktes, der bis zum 14. März läuft.