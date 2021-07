Bauernhofmuseum Kleinlosnitz: Zwei Lanz-Traktoren gehören nun zum festen Inventar

Seit vielen Jahren sind sie als Dauerleihgabe bereits Teil des Oberfränkischen Bauernhofmuseums Kleinlosnitz – jetzt sind sie in den festen Besitz des Museums übergegangen: Zwei historische Lanz-Traktoren aus den Jahren 1941 und 1954. Die Sparkasse Hochfranken hat den Kauf der seltenen Fahrzeuge mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt. Wie Verbandsvorsitzender Henry Schramm mitteilt haben die Verantwortlichen außerdem einen Antrag auf Zuwendung bei der Oberfrankenstiftung gestellt. Die Traktoren können im Museum angeschaut und zu Veranstaltung auch noch in Aktion erlebt werden.