Bauernhofmuseum Kleinlosnitz: Oliver Bär gibt Vorsitz ab

Heutzutage können wir alles im Supermarkt kaufen. In der Vergangenheit musste das meiste selbst produziert werden. Wie das ging und wie sich die Landwirtschaft über die Jahre entwickelt hat, zeigt das Oberfränkische Bauernhofmuseum Kleinlosnitz. Der Vorsitz für den zuständigen Zweckverband wechselt alle drei Jahre zwischen der Regierung von Oberfranken und dem Landkreis Hof. Jetzt war es wieder soweit: Landrat Oliver Bär hat den Vorsitz an den Bezirkstagspräsidenten Henry Schramm übergeben. Für die letzte Pfingstferienwoche sind im Museum unterschiedliche Aktionen für Kinder geplant. Corona-bedingt findet das meiste draußen statt. Heute (2.6.) können die Kinder mit Seifenblasen in die Luft malen, am Freitag (4.6.) könnt ihr eine Vogelscheuche basteln.