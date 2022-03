Bauernhof und Wohnhaus vollständig abgebrannt

Bei einem Brand sind ein Bauernhof und ein Wohnhaus in Oberbayern vollständig zerstört worden. Ein 51-jähriger Nachbar des Hofes in Böbing (Landkreis Weilheim-Schongau) wurde am Dienstagabend leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar – die Kriminalpolizei ermittelt.

Das Feuer war zunächst auf dem Bauernhof ausgebrochen, breitete sich aber auf das Nachbarhaus aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Hof schon in Flammen. Die Löscharbeiten, an denen mehr als 150 Einsatzkräfte beteiligt waren, dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.