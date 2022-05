Bauernhof in Niederbayern in Flammen: Zwei Verletzte

Beim Brand eines Bauernhofs im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach am Mittwochvormittag in einem Nebengebäude des Hofs in Dietersburg aus und griff innerhalb kurzer Zeit auf das Wohnhaus über, teilte die Polizei mit. Mehrere Haustiere, darunter ein Hund und Katzen, seien in den Flammen ums Leben gekommen. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich. Wie es zu dem Vollbrand des Hofes kommen konnte, war zunächst unklar.