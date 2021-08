Bauernhof in Hadermannsgrün brennt: Bewohner verletzt sich bei Löschversuch schwer

Er hat noch retten wollen, was zu retten ist, sich dabei aber selbst verletzt. Ein Mann wollte am Abend in Hadermannsgrün einen brennenden Bauernhof löschen und zog sich dabei Verbrennungen zu. Das Feuer ist vom Holzofen auf das Wohngebäude und den Stall nebenan übergesprungen. Den 61 Jahre alten Bewohner musste ein Rettungshubschrauber wegen seiner Verletzungen in eine Spezialklinik bringen. Für die Feuerwehr war es ein besonders anstrengender Einsatz, so Sascha Ploss von den Feuerwehren im Landkreis Hof:

Das ist den Einsatzkräften schließlich auch gelungen. Die Polizei geht von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich aus.