Bauernhof bei Bad Berneck brennt: 34 Tiere sterben

Schwarzer Rauch ist am Nachmittag im Westen Wunsiedels aufgestiegen. Dort hat eine Schreinerei gebrannt. In der Schreinerei hat am (…)

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften musste heute zu einer Flüchtlingsunterkunft in Wunsiedel ausrücken. Wie das Nachrichtenportal News5 (…)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat am Nachmittag nach Weißdorf ausrücken müssen. In einer Lagerhalle hat es gebrannt. Nach aktuellem (…)

Himmelkron: LKW-Fahrer verbrennt in Führerhaus

An der Rastanlage Himmelkron an der A9 ist ein LKW-Fahrer am Samstag (21.05.) in seinem Führerhaus verbrannt. Nach bisherigen (…)