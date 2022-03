Bauen, Sanieren und Finanzieren: Vortragsreihe „Haus und Hof“ startet

Egal ob ihr gerade euer Traumhaus baut, ein altes Gebäude saniert oder eure Wohnung umbauen wollt: Das Regional- und Leerstandsmanagement des Landkreis Hof bietet ab heute eine Vortragsreihe an. Unter dem Thema „Haus und Hof“ könnt ihr euch rund um die Themen Bau, Wohnen, Sanieren und Finanzieren informieren und beraten lassen. Die Veranstaltungen sind kostenfrei und finden in hybrider Form statt. Ihr könnt also in Präsenz teilnehmen oder von zu Hause aus dabei sein. Los geht es um 18:30 Uhr mit dem Vortrag „Wohnen im Denkmal: Liebe und Last“.

Vortrag findet in der Berggaststätte Feilitzsch (Schulstraße 4) statt.