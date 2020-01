Bauen, Sanieren und Erhalten: Hofer SPD stellt Antragspaket

In nicht mal mehr zwei Monaten wählen die Menschen in Bayern ihre neuen Landräte, Bürgermeister und Stadträte. Die Politiker in der Region bringen sich dafür in Stellung. Die Opposition nutzt das gerne, um sich nochmal in der Kommunalpolitik ins Gespräch zu bringen. Die Hofer SPD-Stadtratsfraktion hat gleich ein ganzes Antragspaket eingereicht.

Viele Gebäude in Hof stehen leer, alte Gebäude kommen weg. Die SPD fordert mehr Unterstützung beim Thema Bauen. Zum einen brauche die Stadt ein Kommunales Förderprogramm. Wer sein Wohn- oder Geschäftsgebäude sanieren will, soll dadurch einen Zuschuss bekommen. Auch die Stadt selbst soll nach dem Willen der SPD neue Sanierungsgebiete ausweisen und neue Wohngebiete schaffen. Dafür würden sich die ehemaligen Brauereigelände der Zeltbräu und der Bürgerbräu eignen. Bei der Umgestaltung der Stadt ist der SPD auch wichtig, dass historische Gebäude wie das Hoftex-Areal oder der Ringlockschuppen nicht komplett abgerissen werden. Unter anderem darum könnte sich ein eigener Heimatpfleger kümmern.