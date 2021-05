Bauen boomt: Mehr Baugenehmigungen in Hochfranken

Die Zeit jetzt im Lockdown nutzen viele, um sich mal um ihr Haus zu kümmern. Generell scheint der Trend wieder mehr zum Hausbau zu gehen. Die Zahl der Baugenehmigungen ist in den ersten drei Monaten des Jahres angestiegen – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so das Landesamt für Statistik.

Das zeigt sich auch in der Region. Den stärksten Anstieg gab es in der Stadt Hof. Waren es im vergangenen Jahr noch acht Genehmigungen, so liegt die Zahl im selben Zeitraum 2021 bei 47. Aber auch der Rest von Hochfranken verzeichnet eine Zunahme. Hauptgrund ist, dass der Bayerische Landtag Ende vergangenen Jahres die Landesbauordnung reformiert hat. Zentraler Punkt ist die sogenannte „Genehmigungsfiktion“. Das bedeutet: Wenn drei Monate nach einem Antrag noch keine Entscheidung der Behörden vorliegt, gilt der Antrag automatisch als genehmigt. Damit soll alles etwas schneller gehen.