Bauboom: Beschäftigte in der Region sollen profitieren

Bauarbeiter in der Euroherz-Region sollen mehr Geld bekommen. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fordert eine Lohnerhöhung von 5,3 Prozent. Der Boom der Bauwirtschaft halte trotz Pandemie an, heißt es. Nun müssten die Beschäftigten an den steigenden Umsätzen beteiligt werden. Neben dem Lohnplus fordert die IG BAU auch, dass das Modell für die Entschädigung der Wegezeit weiterentwickelt wird. Allein in der Stadt Hof arbeiten fast 400 Menschen in der Baubranche, im Landkreis sind es um die 1000 und im Vogtland sogar gut 3000.