Baubeginn 2023: Stadt Münchberg plant neues Seniorenheim

Die Bevölkerung in Oberfranken wird immer älter, das zeigt sich auch in der Euroherz-Region. Es ist deswegen wichtig, dass die Menschen im Alter gut versorgt sind. Der Stadtrat in Münchberg hat in seiner jüngsten Sitzung den Bau einer neuen Pflege- und Betreuungseinrichtung in der Sparnecker Straße auf den Weg gebracht. Dafür wird das Gelände am ehemaligen Sägewerk revitalisiert. Dort soll ein Seniorenheim mit 85 Plätzen entstehen. Die Stadt plant auf dem Areal außerdem eine Tagespflege, betreutes Wohnen, eine Sozialstation sowie Arztpraxen und weitere gesundheitliche Angebote wie eine Physiotherapie. Den Vorzug bekommen zunächst die Bewohner des städtischen Alten- und Pflegeheims am Stadtpark, das in die Jahre gekommen ist. Auch die 62 Mitarbeiter bekommen ein Übernahmeangebot. Der Neubau wird voraussichtlich 33 Millionen Euro kosten und im Frühjahr 2023 starten.