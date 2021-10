Bauausschuss Stadt Hof: Schießanlage für Polizisten geplant

Damit die Polizei auf alle möglichen Szenarien vorbereitet ist, müssen sie regelmäßig trainieren. So zum Beispiel auch den Umgang mit Schusswaffen. In der Stadt Hof wird es dafür zukünftig eine Schießanlage geben. Für das Bauvorhaben hat die Stadt in seiner jüngsten Bauausschuss-Sitzung den Weg frei gemacht. Wie das Staatliche Bauamt Bayreuth auf Anfrage von Radio Euroherz mitteilt, ist die Anlage auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmeter auf drei Obergeschosse geplant. Die bebaute Fläche wird circa 700 Quadratmeter in Anspruch nehmen und die Baulücke an der Grundstücksecke der Polizeiliegenschaft schließen. Wann die Bauarbeiten losgehen und die Schießanlage fertiggestellt wird, ist noch nicht bekannt. Das Projekt befindet sich aktuell noch in der Planung.