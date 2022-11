Bauausschuss der Stadt Hof: Mehr Verkehrssicherheit am Vogelherd

Den Schulweg sicherer machen: Das will auch die Stadt Hof. Der Bauausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Verkehrssicherheit am Vogelherd beschäftigt. Konkret geht es um die Kreuzung Köditzer Straße/Quetschenweg. In der Nähe ist unter anderem die Hofecker Schule. Der Bauausschuss hat sich nun für eine Maßnahme ausgesprochen, so Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Weil die Straße enger wird, soll so auch die Geschwindigkeit der Autofahrer reduziert werden. Zirka 40.000 Euro kostet das die Stadt Hof, so Döhla weiter. Die Summe soll im Haushalt für nächstes Jahr landen. Bis die Finanzierung aber fix ist, ist auch die Umsetzung noch nicht möglich.