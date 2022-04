Bauausschuss der Stadt Hof: Arbeiten am Eisteich werden teurer, bald barrierefreie Haltestellen

Am Hofer Eisteich soll ein Freizeitzentrum entstehen, mit großer Skateanlage. Der Bauausschuss der Stadt Hof hat sich in seiner jüngsten Sitzung damit beschäftigt. Die Arbeiten werden nämlich teurer. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Weitere Themen in der jüngsten Bauausschusssitzung waren zum einen die Arbeiten am Bauhof. Dort soll ein Garagentrakt für fast 300.000 Euro saniert werden. Außerdem ging es um die Bushaltestellen in Hof. Die sollen barrierefrei werden. Dieses Jahr sollen vier Haltestellen dementsprechend umgestaltet werden. Das sind unter anderem Haltestellen am Klinikum und am Untreusee.