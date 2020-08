Bauarbeiter wirft versehentlich Dachfenster auf Radfahrer

Landshut (dpa/lby) – Ein 40 Jahre alter Radfahrer ist in Landshut von einem Dachfenster getroffen und verletzt worden. Ein 42-jähriger Bauarbeiter hatte das Fenster aus Plexiglas von einem Baugerüst geworfen und eigentlich einen Container an der Straße treffen wollen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Da der Bauarbeiter aber sein Ziel verfehlte, traf das Dachfenster den Radfahrer, als dieser zufällig vorbeifuhr. Der Mann wurde nach dem Vorfall am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht. Der Bauarbeiter muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.