Bauarbeiter von Auto überrollt und schwer verletzt

Wechingen (dpa/lby) – Ein Bauarbeiter ist in Schwaben von dem Auto eines Arbeitskollegen überrollt und schwer verletzt worden. Der 32 Jahre alte Fahrer des Autos sei auf einer Baustellenwiese in Wechingen (Landkreis Donau-Ries) rückwärts gefahren und habe dabei den 43-jährigen Mann übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Fahrzeug erfasste den Bauarbeiter am Montag und schleifte ihn ein kurzes Stück mit. Dabei erlitt der 43-Jährige Verletzungen an einem Bein und der Schulter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.