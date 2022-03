Bauarbeiter unterbezahlt?: Gewerkschaft empfiehlt Lohn-Check

Die Auftragsbücher der Baubranche sind voll. Solange kein Rohstoffmangel oder Lieferengpässe bestehen, haben Maurer, Zimmerer oder Straßenbauer eigentlich genug zu tun. Doch viele verdienen deutlich weniger, als ihnen zusteht, mahnt jetzt die Gewerkschaft IG BAU an. Wer drei Jahre Ausbildung zum Spezialbaufacharbeiter hinter sich hat, müsse mindestens 21,58 Euro die Stunde verdienen. Der Durchschnittsverdienst in Bayern liege aber über drei Euro darunter. Rein rechnerisch sind das rund 6400 Euro im Jahr, die einem Bauarbeiter da durch die Lappen gehen. Die IG BAU ruft daher alle Mitarbeiter auf dem Bau zum Lohn-Check auf. Jeder der weniger als den Tariflohn verdient, solle sich nicht länger unter Wert verkaufen und über einen Jobwechsel nachdenken, so der Tipp des Bundesvorstands der IG BAU. Das betrifft 400 Bau-Beschäftigte in der Stadt Hof und 1180 Bau-Beschäftigte im Landkreis Hof.