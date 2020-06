Eurasburg (dpa/lby) – Fünf Glasplatten haben einen Bauarbeiter in Schwaben unter sich begraben. Beim Aufbau eines Wintergartens in Eurasburg (Landkreis Aichach-Friedberg) rutschten die insgesamt rund 600 Kilogramm schweren Platten von der Ladefläche eines Anhängers und fielen auf den 46-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann musste nach dem Unfall am Samstag ins Krankenhaus. Zwei weitere Arbeiter wurden laut Polizei leicht verletzt.