Bauarbeiter finden Granaten in Dachstuhl

Bei der Sanierung eines Dachstuhls in der Oberpfalz haben Bauarbeiter drei Handgranaten gefunden. Einer der Sprengkörper sei aus Versehen auf das Gerüst der Baufirma gefallen, woraufhin das gesamte Gebäude geräumt worden sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Spezialisten der Polizei hätten die Granaten am Mittwoch untersucht und Entwarnung gegeben. Bei den Sprengkörpern fehlten demnach die Zünder, weshalb von ihnen keine wirkliche Gefahr ausging.

Woher die Granaten stammen und wem sie gehören, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Bei dem Einsatz hätten die Beamten aber zufällig noch Marihuanageruch aus einer der evakuierten Wohnungen bemerkt. Bei der Durchsuchung hätten sie Marihuana im zweistelligen Grammbereich gefunden.