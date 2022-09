Bauarbeiten: Vollsperrungen bei Münchberg und Tröstau

Ab heute warten in der Euroherz-Region schon die nächsten Baustellen. Die Fahrbahnerneuerung der B289 in Münchberg geht in die letzte Runde. Im dritten Bauabschnitt ist die Straße vom Sonderpreis Baumarkt bis zur Schlachthofstraße bis Mitte Oktober vollgesperrt. Die Sperrung der Schlachthofstraße bis zur Wilhelmstraße dauert dagegen nur bis zum kommenden Montag (12.9.). Die Querung Kirchenlamitzer Straße/ Schlachthofstraße ist ebenfalls bis Mitte Oktober gesperrt.

Bis Ende September muss außerdem die B303 bei Tröstau wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt werden. Die Baustrecke beginnt an der Einmündung Leupoldsdorf und endet an der Einmündung nach Furthammer.