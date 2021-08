Bauarbeiten starten: Verkehrsbehinderungen in Naila und Hof

In Höchstädt im Fichtelgebirge darf bald die Bevölkerung entscheiden, ob die Gemeinde einen neuen Supermarkt bekommt. In Naila ist der schon beschlossene Sache. Die Stadt bekommt einen neuen Rewe-Markt in der Selbitztalstraße. Bis der aufmacht, dauert es noch. Die ersten Arbeiten starten aber schon mal. In der Selbitztalstraße entsteht eine Abbiegespur. Die Straße ist deshalb ab heute (16.8.) zwischen der Abzweigung Walchstraße und der Abzweigung Froschgrüner Straße halbseitig gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Mitte September (10.9.).

Auch in Hof starten Bauarbeiten. Die Stadtwerke Hof verlegen in der Leimitzer Straße neue Leitungen, weil die Christian-Wolfrum-Schule schnelles Internet bekommt. Die Bushaltestelle Christoph-Klaus-Straße ist deshalb um einige Meter verlegt, die Busse fahren aber wie gewohnt.