Bauarbeiten starten im Frühjahr: Neues Baugebiet für Weißdorf

Noch vor wenigen Jahren haben sich einige Kommunen schwer damit getan, ihre Grundstücke zu verkaufen. In letzter Zeit ist die Nachfrage aber immer mehr gewachsen, sodass jetzt auch Weißdorf ein neues Baugebiet ausweisen will. Geht es nach Bürgermeister Heiko Hain könnten im Frühjahr schon die ersten Bagger am südlichen Ortsende von Weißdorf rollen. Geplant sind insgesamt 33 Parzellen in zwei Bauabschnitten. Auch Mehrfamilienhäuser sollen dort Platz finden. Weißdorf will sich aber auch weiterhin um die Baulücken innerorts kümmern, heißt es aus dem Rathaus.