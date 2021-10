Bauarbeiten: Sperrung zwischen Helmbrechts & Münchberg

Wenn mehr auf den Straßen los ist, dann kommt es auch häufiger zu Unfällen. Um die an der Anschlussstelle Münchberg-Nord auf der A9 in Zukunft möglichst zu vermeiden, lassen das Staatliche Bauamt Bayreuth und die Autobahn GmbH die Anschlussstelle aktuell umbauen. Sie bekommt zusätzliche Abbiegespuren, und auch eine Ampel soll für mehr Sicherheit sorgen. Seit Mitte September war die Anschlussstelle Münchberg-Nord deshalb voll gesperrt. Ab heute (MO) ist auch noch die Staatsstraße 2194 zwischen Helmbrechts und Münchberg gesperrt. In diesem Zeitraum könnt ihr an der Anschlussstelle Münchberg-Nord weder von der A9 auf- noch abfahren.