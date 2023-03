Bauarbeiten in Reichenbach: Fahrplanänderungen PlusBus

Der Winter geht so langsam dem Ende entgegen. Damit legen viele Städte und Gemeinden auch wieder mit Bauarbeiten los. In Reichenbach im Vogtland gibt’s deswegen ab heute Verkehrseinschränkungen im Bereich der Heinsdorfer Straße. Wie der Verkehrsverbund Vogtland mitteilt, fährt der PlusBus bis Juli nicht in diesem Bereich. Mehrere Haltestellen sind deswegen zusammengefasst oder entfallen komplett. Das betrifft auch Schulbusse und Anbindungen ans Krankenhaus.

