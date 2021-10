Bauarbeiten in Kleinschwarzenbach: Schwarzenbacher Straße gesperrt

Obwohl Kleinschwarzenbach nur ein kleines Dorf ist, fahren täglich viele Autos durch den Ort. Schließlich verbindet die Schwarzenbacher Straße, die auch dort durchläuft, die Städte Schwarzenbach am Wald und Helmbrechts. Ab heute müssen Autofahrer allerdings einen anderen Weg nehmen. Die Schwarzenbacher Straße ist in Kleinschwarzenbach nämlich für die kommenden beiden Monate gesperrt. Grund sind die Verlegung von Leitungen und Bauarbeiten an der Straße, heißt es aus dem Helmbrechtser Rathaus.