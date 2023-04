Bauarbeiten in Hof: Behinderungen in der Pfarr und der Lindenstraße

Vor dem HofBad klafft schon seit längerer Zeit ein großes Schlagloch. Schon in der vergangenen Woche haben die ersten Bauarbeiten begonnen. In dieser Woche geht es dort nochmal weiter. Bis Freitagnachmittag müsst ihr noch mit Behinderungen in der Pfarr rechnen. Zusätzlich erneuern die Stadtwerke in der Lindenstraße in Hof einen Wasseranschluss. Die Straße ist daher in der Einmündung in Heiliggrabstraße/Fabrikzeile bis zum 21. April vollgesperrt. Aus Richtung Fabrikzeile könnt ihr also nicht in die Lindenstraße einfahren.