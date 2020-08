Bauarbeiten in die Region: Hier kommt es ab heute zu Behinderungen

Die neue Woche startet heute (MO) auch mit neuen Baustellen in der Region. Die HEW verlegt Stromkabel und Hausanschlüsse in der Prücknerstraße in Hof – genauer gesagt im Bereich von der Ecke Medlerstraße bis zum Fußweg Richtung Krötenbrucker Straße.

Wer stadteinwärts unterwegs ist, fährt erstmal auf einer eingeengten Strecke. Später gilt das für den Verkehr, der stadtauswärts fließt. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober dauern – eine Firma aus Immenreuth übernimmt sie. Es ist notwendig, dass sie stattfinden, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Der Bereich von Kleindöbra bis Döbra ist ab heute außerdem vollgesperrt. Der Abschnitt bekommt eine neue Fahrbahndecke, wie das staatliche Bauamt Bayreuth mitteilt. Das wiederum soll rund acht Wochen dauern, Umleitungen sind ausgeschildert.