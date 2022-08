Bauarbeiten in der Marienstraße: Straße für den Verkehr gesperrt

In Hof gibt es ab heute (30.8.) eine Straße mehr, die ihr umfahren müsst. Die Stadtwerke Hof erneuern die Absperrarmaturen für die Trinkwasserinstallation in der Marienstraße. Auf diese Weise soll die Versorgung gesichert werden. Die Straße ist im Bereich von der Friedrichstraße bis zur Kreuzung Bachstraße und der Von-der-Tann-Straße für den Verkehr gesperrt. Davon ist auch der Busverkehr betroffen. Die Linien 5 und 7 in Richtung Hauptbahnhof bedienen die Haltestelle Theresienstraße nicht. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 7. September.

Foto: Die Haltestelle Theresienstraße wird während der Sperrung nicht angefahren