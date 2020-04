An der Großbaustelle Ernst-Reuter-Straße in Hof gehen die Bauarbeiten in der kommenden Woche weiter. Im vergangenen Jahr ist dort unter anderem ein neues Regenrückhaltebecken entstanden. Dafür lässt die Stadt ab heute in der Dr.-Enders-Straße neue Leitungen verlegen. Die Straße ist deshalb etwa eine Woche lang verengt. Eine Ampel regelt den Verkehr in dieser Zeit.