Bauarbeiten in Cham: Zugausfälle ab dem 26. September auch in Hof

Nachdem es in Hof in letzter Zeit einige Verkehrsprobleme wegen Baustellen gab, folgen nun Einschränkungen im Zugverkehr. Betroffen ist die Verbindung zwischen Schwandorf und Hof. Schuld sind Bauarbeiten an den Weichen in Cham, die am 26. September beginnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich einen Monat lang dauern (bis 23. Oktober). Sollten die Züge der Linie RE 2 ausfallen, könnt ihr stattdessen den Schienenersatzverkehr nutzen. Alternativ könnt ihr auf dieser Strecke auch auf die Züge der oberpfalzbahn umsteigen. Die Länderbahn bittet ihre Fahrgäste, sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die jeweiligen Verbindungen zu informieren.