Bauarbeiten: Einschränkungen in Hof und Unterkotzau

Im Raum Hof starten heute (MO) verschiedene Bauarbeiten, wegen der ihr in nächster Zeit mit einigen Einschränkungen rechnen müsst.

Die Stadt Hof saniert ab heute die Fußgängerunterführung unter den Bahnschienen zwischen Windmühlenweg und Friedrichstraße. Der Bereich ist deswegen bis voraussichtlich 16. Dezember gesperrt. Als Fußgänger könnt ihr in dieser Zeit die Jahnstraße beziehungsweise den Q-Bogen als Ausweichroute nutzen. In Unterkotzau ist heute ein Teil der Steinbergstraße gesperrt. Grund sind Arbeiten am Kanalsystem.

Dadurch gibt’s Änderungen für den Busverkehr: Die Linie 11, der Schulbus E 3 und der Spätverkehr 16 fahren lediglich die Haltestelle Joensuustraße stadteinwärts an. Die Haltestelle Joensuustraße in Richtung Unterkotzau und der Haltepunkt Unterkotzau in der Straße „Am Saaleufer“ können nicht bedient werden.