Bauarbeiten im Frankenwald: Sperrungen in Lichtenberg und Lippertsgrün

In einigen Bereichen des Frankenwalds müsst ihr ab heute wieder mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Das Staatliche Bauamt Bayreuth führt an der Staatsstraße 2196 bei Lichtenberg ab sofort Felssicherungsarbeiten aus. Die Straße ist deshalb zwischen dem Ortsausgang Lichtenberg und der Einmündung zur Kläranlage vollgesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 2. Dezember. Das Staatliche Bauamt lässt in dieser Zeit abrollgefährdete Felsblöcke zerkleinern und beräumen. In einigen Teil wird auch ein Netz angebracht.

Im Nailaer Ortsteil Lippertsgrün bleibt die Vollsperrung auf Höhe der Friedenseiche 4 bis Freitag bestehen. Der Berufs- und Schwerlastverkehr wird daher weiterhin umgeleitet.