Bauarbeiten: Busbahnhof in Rodewisch gesperrt

In Hof gibt es schon seit Jahren keinen richtigen Busbahnhof mehr, nur eine Übergangslösung am Sonnenplatz. In Rodewisch wird der Busbahnhof dagegen nur vorübergehend gesperrt. Heute beginnen nämlich die Sanierungsarbeiten. Die Steige befinden sich stattdessen an der gegenüberliegenden Parkstraße und dem nahegelegenen Postplatz. Die Verlegung sorgt bei einigen Linien dafür, dass sich die Abfahrts- und Ankunftszeiten ändern. Für Autofahrer bedeuten die Bauarbeiten am Busbahnhof, dass es in diesem Bereich weniger Parkmöglichkeiten geben wird.

Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Infos und Fahrpläne findet ihr außerdem in der App VVV mobil, oder bei der Tourismus- und Verkehrszentrale Vogtland (TVZ), Servicetelefon 03744 19449.