Bauarbeiten: Behinderungen für Busse und Autofahrer in Hof

Ab heute gibt es in Hof neue Baustellen und Behinderungen. Die Stadtwerke erneuern eine Wasserleitung und Hausanschlüsse in der Hügelstraße und im Flurweg. Während der fünfwöchigen Bauphase kommt es zu Behinderungen im Straßenverkehr. Wegen Bauarbeiten fährt die Linie 2 außerdem die Haltestellen Freiheitshalle und Konradskirche in Richtung Vogelherd nicht an. Die Ersatzhaltestelle befindet sich im Bereich Dr. Enders Straße/Ecke Köditzer Straße. Außerdem umfahren die Busse den Festzug zum Schlappentag. Zwischen 8.30 und 11 Uhr fahren die Busse den Busbahnhof am Sonnenplatz nicht an. Die Haltestelle Bergstraße dient in dem Zeitraum als Ersatzhaltestelle.