Bauarbeiten auf der B15: Verkehrsführung irreführend?

In Hof gibt es viele Baustellen, das ist nichts neues. Mit gleich zwei Baustellen auf einem Fleck müssen aber gerade die Autofahrer klarkommen. Da wäre zum einen die Wunsiedler Straße Richtung Oberkotzau. Hier sind bis voraussichtlich Freitag Asphaltierungsarbeiten durch die Stadt Hof im Gange.

Aber auch von der A93 her kommend in Richtung Döhlau finden auf der B15 Bauarbeiten statt. Die organisiert das Staatliche Bauamt Bayreuth. Die Baustelle fällt hier durch eine komplizierte Straßenführung auf. So werden die Autofahrer ab Kautendorf zunächst zur Abfahrt gezwungen, können dann jedoch vor der Abfahrt wieder auf die B15 weiter Richtung Döhlau fahren, bis sie letztlich an der Anschlussstelle Döhlau abfahren müssen.

Der Grund für diese Verkehrsführung sei der Anliegerverkehr, den man so ermöglichen könne, erklärt auf Anfrage das Staatliche Bauamt. So sei die Erreichbarkeit von Döhlau verbessert werden. Derzeit würden noch Markierungsarbeiten durchgeführt. Die Freigabe sei laut Staatlichen Bauamt diesen Freitag möglich.