Bauarbeiten auf der B15 und der Wunsiedler Straße: Offenbar keine Absprachen zwischen Stadt Hof und Staatlichem Bauamt

Mit gleich zwei Baustellen, die sich auch noch gegenseitig beeinflussen, müssen derzeit die Autofahrer in Hof klarkommen. Das Staatliche Bauamt Bayreuth führt Arbeiten auf der B15 von der A93 kommend in Richtung Döhlau durch. Gleichzeitig laufen durch die Stadt Hof aber auch Asphaltierungsarbeiten auf der Wunsiedler Straße Richtung Oberkotzau. Hier regeln nun Baustellenampeln den Verkehr. Dabei wäre das die Umleitungsstrecke für die Arbeiten auf der B15. So geht es aus einer Antwort des Staatlichen Bauamts hervor.

Offenbar hat es hier keine Absprachen zwischen der Stadt Hof und dem Staatlichen Bauamt gegeben. Das Amt in Bayreuth will erst gestern festgestellt haben, dass die Stadt Hof eine verkehrsrechtliche Anordnung auf der Straße erlassen hat. Das sei ohne Zustimmung der Staatlichen Bauamts geschehen. Gegen die Maßnahmen auf der Strecke habe das Bauamt letzte Woche Bedenken geäußert. Es sei nun zu erheblichen Rückstauungen gekommen.

Laut der Stadt Hof ist die Wunsiedler Straße auch Donnerstag und Freitag noch gesperrt. Die B15 soll am Freitag laut dem Staatlichen Bauamt wieder freigegeben werden.