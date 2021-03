Bauarbeiten auf der A93 beginnen: Heute laufen erste Vorbereitungen

Ab heute beginnen die Bauarbeiten zwischen dem Autobahndreieck Hochfranken und der Anschlussstelle Regnitzlosau auf der A93. Zunächst stehen Vorarbeiten für die Fahrbahnerneuerung und die Brückeninstandsetzung an. Insgesamt soll die Maßnahme bis in den November andauern. Zunächst werden nördlich von der Anschlussstelle Regnitzlosau im Bereich der Oberhartmannsreuther Talbrücke in beiden Fahrtrichtungen die Standspur gesperrt und die erste Fahrspur eingeengt. Ab dem 6. April geht es dann so richtig los. Dann werden auch immer wieder Fahrspuren weggenommen.