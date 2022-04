Bauarbeiten auf der A9 zwischen Bad Berneck/Himmelkron und Bayreuth-Nord

Auf der A9 im Raum Bayreuth kommt die nächste große Baustelle auf uns zu. Wie die Autobahngesellschaft Nordbayern mitteilt, beginnen diese Woche die Vorarbeiten zur Fahrbahnerneuerung zwischen den Anschlussstellen Bad Berneck/Himmelkron und Bayreuth-Nord.

Nach den Bauarbeiten an der Schiefen Ebene ist jetzt der etwa zehn Kilometer lange Abschnitt Richtung Bayreuth dran. Dauern soll das ganze bis 2024. Damit es nicht zu toll wird, sind die Bauarbeiten in drei Phasen unterteilt. Los geht es jetzt erst einmal mit den Fahrbahnen zwischen dem Autobahndreieck und der Bindlacher Allee in Richtung Nürnberg. Diese erste Bauphase soll im Dezember abgeschlossen sein und rund 25 Millionen Euro kosten. Neben dem Straßenbelag, der auf der A9 inzwischen deutlich sichtbar in die Jahre gekommen ist, sollen auch gleich die Brückenbauwerke und Entwässerungsanlagen in dem Bereich auf Vordermann gebracht werden.