Bauarbeiten auf der A9: Anschlussstelle Bindlacher Berg bleibt gesperrt

Die Baustelle auf der A9 am Bindlacher Berg dauert jetzt schon ein Jahr länger als gedacht. Die Sanierung stockt. Das liegt unter anderem an der zuständigen Baufirma. Jetzt startet die Autobahn GmbH Nordbayern in die nächste Bauphase. Die Anschlussstelle Bindlacher Berg in Richtung Nürnberg bleibt aber weiter gesperrt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Ihr werdet lediglich anders an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Sperrung bleibt auch voraussichtlich bis vor Weihnachten bestehen. Die Fahrtrichtung Berlin ist nicht betroffen.