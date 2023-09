Bauarbeiten auf der A9: Abfahrt Hof-West für acht Wochen gesperrt

Pendler müssen heute umdenken:

Die A9 bekommt bei Hof eine zusätzliche Rechtsabbiegerspur mit Beschleunigungsstreifen in Richtung Berlin. Die Bauarbeiten starten heute (20.9.). Deswegen ist die Abfahrt Hof-West auf der A9 in Richtung Norden für acht Wochen gesperrt. Das bedeutet für die Autofahrer in der Region, sie können nicht mehr bei Hof-West auf die B15 bei Leupoldsgrün abfahren. Grund für die Maßnahme ist, dass nach der Abfahrt gleich eine Ampel kommt und sich der Verkehr dort regelmäßig staut.