Bauarbeiten auf A9: Schiefe Ebene in der Nacht gesperrt

Die Schiefe Ebene auf der A9 – Pendler wissen genau, dass es da immer mal wieder wegen Bauarbeiten länger dauern kann. Am Abend ändert sich wieder etwas.

Die Autobahn wird zwischen den Anschlussstellen Gefrees und Bad Berneck/Himmelkron in Richtung Nürnberg komplett gesperrt. Ab 22 Uhr heute Nacht (4.5.) bis etwa vier Uhr morgen früh (5.5.). In dem Bereich wird ein größerer Schaden am Bankett behoben, schreibt die Autobahngesellschaft Nordbayern. Entstanden war er, nachdem vor Kurzem ein Laster in der Baustelle von der Fahrbahn abgekommen war. Soweit es das Wetter zulässt, sollen auch gleich die gelben Fahrbahnmarkierungen in dem Bereich erneuert werden. Autofahrer, die heute Nacht in Richtung Nürnberg unterwegs sind, müssen die A9 bei Gefrees verlassen, können aber bei Bad Berneck/Himmelkron wieder auffahren.