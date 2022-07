In und um Münchberg müssen Auto- und Lkw-Fahrer im Moment ihre Nerven behalten. Heute kommt es schon zur nächsten Sperrung. Die Anschlussstelle Münchberg-Nord an der A9 ist bis zum 14. Juli im Zuge der bereits laufenden Fahrbahnerneuerung und Bauwerksinstandsetzung gesperrt. In der Zeit werden die Asphaltschichten, die Bankette und die Schutzplanken erneuert. Das Ein- und Ausfahren in Fahrtrichtung Berlin ist dagegen auch weiterhin möglich.