Bauarbeiten an Staatsstraße: Sperrung zwischen Volkmannsgrün und Schauenstein

Auf der Staatsstraße zwischen Volkmannsgrün und Schauenstein ist ab 7 Uhr kein Durchkommen mehr. Wie das Staatliche Bauamt Bayreuth mitteilt, wird die Fahrbahn erneuert. Die Straße ist in diesem Abschnitt daher bis voraussichtlich 19. Oktober gesperrt. Die Sperrung beginnt in der Ortsdurchfahrt Volkmannsgrün und endet am Ortseingang Schauenstein. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Der Verkehr wird ab Volkmannsgrün über die Staatsstraße bis Neumühle und weiter über die Kreisstraße HO 27 bis nach Selbitz umgeleitet.