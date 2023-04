Bauarbeiten an Kreisstraße: Anwohner in Bad Elster können sich informieren

Nach dem Starkregen im Mai 2018 gibt es im Vogtlandkreis immer noch Schäden an einigen Stellen. Eine Maßnahme ist deshalb die Erneuerung der Straßenentwässerung der Kreisstraße in Bad Elster. Die Bauarbeiten dazu starten am kommenden Montag. Bis Ende Oktober soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein. Schon heute können sich die Anwohner der Ernst-Thälmann-Straße in der ehemaligen Schule im Ortsteil Sohl über die Maßnahme informieren. Der Bau erstreckt sich auf ca. 1,3 Kilometern. Die Gesamtmaßnahme wurde wegen der Umleitungsstrecken in fünf Unterabschnitte unterteilt.