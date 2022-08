Bauarbeiten an Geh- und Radweg: Staatstraße zwischen Issigau und Berg halbseitig gesperrt

Gerade jetzt in den Sommerferien nutzen viele Menschen ihre freie Zeit für Wanderungen oder Radtouren. Um die Infrastruktur dafür zu verbessern, baut der Landkreis Hof verschiedene Geh- und Radwege in der Region aus.

Für rund eine Million Euro wird zum Beispiel der Geh- und Radweg zwischen Issigau und Berg neu gebaut. Die Arbeiten dafür starten heute. Der Geh- und Radweg soll am Abzweig nach Reitzenstein starten und bis zum Ortseingang Berg führen. Dort soll es dann auch eine Querungshilfe für Radfahrer geben. Die Staatsstraße ist wegen der Bauarbeiten ab heute in diesem Bereich halbseitig für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten sollen etwa 4 Monate dauern.